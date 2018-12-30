Япония намерена достигнуть присоединения Курил любой ценой

Исходя из данных авторитетных информационных агентств, Япония намерена по-новому выстраивать диалог с Россией.

Япония понимает, что переговоры касательно присоединения Курильских островов могут никуда не сдвинуться, а итоги грядущей июньской встречи, назначенной с Владимиром Путиным, ни к чему не приведут. В таком случае, страна восходящего солнца собирается пересмотреть стратегию по достижению мирного договора с Россией. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на японское агентство Jiji Tsushinsha, которые ссылаются на источники правительства.

Встреча между лидерами двух стран, которая состоялась 22 января нынешнего года ни к чему не привела. Источники из окружения Синдзо Абэ считают, что прийти к консенсусу в вопросе, который оставался нерешённым на протяжении многих лет, за несколько месяцев это сделать невозможно. В Токио также появляются сомнения насчёт того, что такое событие случится в рамках срока полномочий премьера, которые заканчиваются в 2021 году. В случае предполагаемого очередного затягивания данного вопроса имеют место размышления о передаче его следующей администрации.

Эксперты из РИА Новости считают, что положительного исхода в сложившейся ситуации можно достичь только пока Синдзо находится на посту премьера-министра Японии. Также они отмечают, что в России настроения о передаче островов Японии стали более категоричными в пользу своей страны.

Ранее японская оппозиция показала своё недовольство касательно условий, которые предлагает Синдзо Абэ России. Они считают, что эти условия невыгодны, так как официально Токио считает своими все 4 острова Курильской гряды, а премьер-министр готов согласиться лишь на передачу стране 2 островов. Вероятно, именно это послужило причиной отказа ответа на вопрос в парламенте о передаче Японии лишь 50% от того, что Япония считает своими территориями. В любом случае, пока что этот вопрос остаётся нерешённым, и стоит лишь надеяться, что страны вскоре достигнут договорённостей.

Ранее сообщалось, что Япония готова подписать мирный договор с Россией при условии выплаты им материальной компенсации. Цена при этом не уточняется.