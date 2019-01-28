«Ударили в спину ножом»: экс-представитель НАТО охарактеризовал российско-украинские отношения

Бывший представитель Североатлантического альянса в России рассказал о нарушениях Москвой Будапештского меморандума.

Журналисты украинского издания «Апостроф» пообщались с американским капитаном 1-го ранга военно-морских сил Гарри Табахом, который долгое время представлял Организацию Североатлантического договора в Кремле. Отставной офицер считает, что Украину могут принять в НАТО в виде исключения, исходя из того, что стране пришлось сделать для интеграции в блок. Ситуацию с Крымом в 2014 году, Табах назвал «ударом в спину».

По словам Гарри Табаха, украинское правительство уже пробовало договариваться с Российской Федерацией в прошлом. «Долгое время Украина считала Россию своим самым надежным союзником. В 1994 году украинцы подписали Будапештский меморандум, по условиям которого отказались от ядерного оружия. Взамен на это, Россия, Соединенные Штаты и ряд европейских государств гарантировали Киеву обеспечение безопасности. В конечном итоге, Москва нанесла своему соседу удар ножом в спину»,- сказал Гарри Табах в интервью. В социальных сетях комментарии американского офицера, представителя НАТО в РФ, активно обсуждаются. Большинство согласны с Табахом, но есть и те, кто не может понять, почему США не заступилось за Украину в 2014? Ведь согласно Будапештскому договору Вашингтон тоже должен был обеспечить территориальную целостность страны.