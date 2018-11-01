Американский посол: саммит России и США должен пройти в космосе

Сегодня, 02:53 \\ Политика

Джон Хантсман, американский посол в Москве озвучил идею о том, что саммит России и США должен пройти в космосе. Это должно направить взгляды президентов двух держав в нужное русло. Свое предложение посол высказал в среду на специальном приеме в посольстве ФРГ.

 13 февраля в посольстве ФРГ состоялся прием, который посвятили такому событию, как возвращение членов экипажа космического корабля «Союз МС-09» с МКС. На этом мероприятии к себе привлек внимание американский посол.

Хантсман высказал предложение для NASA: следующий саммит с участием президентов России и США должен быть организован в космосе. По мнению дипломата, преодоление гравитации поможет осознать, что для людей нет ничего невозможного. Взгляд на Землю из космоса подтолкнет Путина и Трампа к решению истинных задач, а именно тех, что связаны с сохранением человечества.

Американский посол предложил провести космический саммит в качестве шутки. Однако он также отметил, что около 20 лет, несмотря ни на какие разногласия и напряженные отношения, США и Россия регулярно каждый год отправляют в космос совместные экипажи.

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Автор - Мария Титова
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