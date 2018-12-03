Порошенко провёл демаркацию границ Донбасса – у Зеленского появились шансы: (к постмодерному прогнозу государственности Украины)

Современная политология вынужденно переосмысливает свои теоретические основания с учётом двухуровневой политической динамики. С одной стороны, она обязана учитывать процессы в большой политике, а с другой – не потерять в них отдельного человека, ради которого, собственно, она и строится. Подобная дихотомия универсальна, она имеет место даже в науках о природе. И также как там, в неклассической науке, она органично внедряется здесь благодаря постмодерному подходу, который позволяет посмотреть на вещи с сократической иронией и заглянуть за пределы мнимой детерминированности социологических прогнозов, в царство свободы.

Эта вычурная аннотация нужна нам для того, чтобы разобраться с той нелепой ситуацией, в которую поставил сам себя президент Порошенко, очертив своим недавним указом границы якобы освобождённого Донбасса. Оборонческая риторика, к которой прибег президент, призвав даже в ноябре прошлого года канцлера Ангелу Меркель взять совместное шефство над якобы освобождёнными от российской агрессии территориями, лишний раз обнаруживает его склонность к фальшивой патетике.

Фальшивы в данном случае термины «освобождённые территории», «освобождённый Донбасс» и т.п. Старшее поколение соотечественников помнит о подобном словоупотреблении в киноэпопее «Освобождение», посвящённой победе советского народа в Великой Отечественной войне. Антифашистское сопротивление жителей Донбасса, начало которому положено майским референдумом 2014 года, в штыки встреченным украинскими националистами, имеет на такое словоупотребление явное преимущество.

Этим референдумом жители Донбасса консолидировано выступили против методично навязываемой на государственном уровне идеологии украинского нацизма. Именно их протест имел все основания именоваться освободительным, в отличие от экспансии боевиков, развязавших здесь гражданскую войну. Вновь избранный в июне того же года президент, обещавший эту войну прекратить, лишь усугубил ситуацию санкционированными им авиационными налётами и артиллерийскими обстрелами Луганска и Донецка, с дальнейшими попытками силовой зачистки территории мятежных областей.

В этой ситуации не лишне вспомнить историю вопроса в более широком объёме. До 2014 года переформатирование государственной идеологии Украины под давным-давно дискредитированные ценности украинского национализма, проявившего свою чудовищную сущность в годы Второй мировой войны во Львове, Волыни, Бабьем Яру и Хатыни, сначала носило латентный характер и навязывалось тихой сапой. Точкой бифуркации в этом процессе стали выборы 2004 года, победу в которых, в обход украинской Конституции и законодательства о выборах, одержал в третьем туре кандидат, чья политическая программа опиралась на возрождение нацистской идеологии. От латентного к откровенному силовому навязыванию своих убеждений воспитанные под его крылом боевики перешли на майдане, в событиях рубежа 2013-2014 года, и продолжили после успешного киевского путча тотальным наступлением по всей территории Украины, вплоть до Одессы.

Новые выборы, к которым теперь готовится президент Порошенко, демаркируя под них границы Донбасса, проходят в уникальной ситуации, они могли бы стать для страны и её граждан моментом истины. Недавний пример Финляндии создаёт для Украины прецедент – в качестве субъекта международного права принять решение о государственной ответственности за преступления сограждан, служивших в спецподразделениях SS и принимавших участие в военных преступлениях в годы Второй мировой войны, чтобы подвести в её затянувшемся деструктивном влиянии на историю Украины последнюю черту. Это особенно актуально сейчас, в ситуации планируемой конституционной реформы, которая устраняла бы внутренние противоречия основного закона страны, переводя её из формата унитарного в категорию федеративного государства, как это предусмотрено минским переговорным процессом.

Затянувшийся на несколько десятилетий латентный конституционный кризис, связанный с несоответствием основного закона и политических реалий, в том числе с наличием в структуре унитарного государства Крымской автономии, довёл внутренний конфликт в «незалежной» до его горячей фазы, но он может быть окончательно разрешён лишь на основе кардинальной денацификации. Смешно и думать, что формальные косметические изменения, вроде замораживания границ вооружённого конфликта на Донбассе, с потенциальным закреплением таковых на политической карте Европы, способны решить проблему. Для её успешного устранения нужны гораздо более глубокие преобразования, включая переформатирование государственной идеологии Украины, со всеми неизбежными последствиями, включающими ограничение доступа к власти и её институтам по принципу политической люстрации.

В долгосрочной перспективе интересен также микросоциологический расчёт на фактор поколений, из которого исходят некоторые политические круги страны и зарубежья. Принимая во внимание массовые настроения и моду, нельзя не учесть, в частности, карнавальный образ трикстера, который в реальных политических сюжетах становится популярным и смягчает многие конфликты, намеренно занижая их политическую ценность. Он свидетельствует о балансировании политических экзерсисов, в которых участвуют преимущественно молодые граждане страны, на грани постмодерной стилистики, что позволяет успешнее раскрыться политикам нового поколения. Время отроков во вселенной, в «доисторические эпохи» предсказанное писательской фантазией и её кинематографическими воплощениями, даёт Украине шанс на расставание с криминалом постперестроечной эпохи и призраками нацистского прошлого, которые поочерёдно «кошмарили» страну в последние несколько лет.

Очевидно, ставка на молодую команду Зеленского рассчитана также на диалог с молодыми политиками России. Нельзя сказать, что возрастной фактор выйдет при этом на первый план и будет играть решающую роль. Приёмы постмодерной стилистики, которыми способно обогатить политическую жизнь новое поколение, присутствуют сейчас в имидже российских политических зубров, ими не гнушается американский президент. Но это ещё не гарантия успеха, важную роль должна играть здесь компетентность и уважение прав сограждан. А в этих сферах такой стране, как Украина, есть ещё куда стремиться.