«Россия падёт»: США поставили ультиматум за снятием санкций с РФ - вернуть Крым и Донбасс Украине

Ценой за снятие санкций с России американская дипломатия называет падение действующего российского политического режима и распад страны. Никаких иных оснований для снятия санкций с Москвы Вашингтон не видит.

Заместитель постоянно представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон сохранит санкции против России до получения Киевом «контроля над оккупированными Россией» территориями Крыма и Донбасса. Как выразился американский дипломат: от России требуется полное соблюдение так называемых Минских договорённостей. Фактически, речь идёт об уничтожении действующего в России режима и расчленении страны.

Нравится это или нет, но Крым уже осознаётся большинством россиян как неотъемлемая часть страны. Если под давлением какой-то внешней силы, прикрывающейся лозунгами о «защите демократии» и «восстановлении мира» Россия будет лишена Крыма, то это приведёт к росту сепаратистских центробежных тенденций внутри страны. Повторный отъём Крыма у России безусловно заставит усилиться сепаратистам в ряде регионов страны, что приведёт к внутреннему вооружённому конфликту в России.

При этом понятно, что нынешняя российская власть, считающая воссоединение Крыма с Россией одной из главных своих заслуг, никогда не согласится и не пойдёт на подобный шаг, потому что это будет равносильно добровольному лишению самих себя власти. Таким образом, действующая американская дипломатия не просто требует от России выполнения заведомо невыполнимого требования, но и намекает на то, что Вашингтон не постоит за ценой такого окончательного решения российского вопроса.

Учитывая то, что американская дипломатия привыкла изображать Россию империей абсолютного зла, несущей угрозу мира, то нельзя сомневаться в том, что истерически-раскрученная американская политическая элита воспринимает текущее противостояние США и России как финальную битву добра со злом, где все роли почему-то расписаны и распределены не нами.

В этой картине мира, созданной предвзятыми американскими политиками, России желателен не только распад на части, каждая из которых не сможет «представлять угрозы» странам Запада, но и так же необходимо создание системы военных альянсов, направленных против возрождения России – именно с этой задачей, по мнению американской элиты, когда-то не справился блок НАТО, несмотря на попытки максимально расширить военный блок за счёт стран бывшего соцлагеря и СССР.

Поэтому будет совершенно неудивительно, если в случае возвращения Крыма в состав Украины, США добьются вхождения Украины в НАТО, чтобы разместить на территории крупнейшей восточноевропейской державы свои военные базы и пусковые ракетные установки, способные дотянуться до любого более-менее крупного города России. Россия окажется беззащитна перед американскими ракетными базами, размещёнными на самом уязвимом и густонаселённом направлении российской границы. На территории европейской части России проживает около 90 миллионов человек и они все станут сразу же возможными жертвами «превентивно-гуманитарных» ракетных ударов.

Именно такую цену хочет назначить Вашингтон за снятие санкций с России. Радует лишь то, что «уважаемые европейские партнёры» находят всё больше и больше точек расхождения с США, не считая нужным абсолютно поддерживать внешнеполитический курс Вашингтона. Сама Россия ещё достаточно сильна, чтобы игнорировать такие требования Вашингтона. Возможно, в будущем именно вынужденное совпадение интересов ЕС и РФ в области нежелания потакать агрессивно-безумным планам американской дипломатии и поможет избежать такой крупной катастрофы.