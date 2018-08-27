"Работаю, а не расслабляюсь": Трамп опроверг сообщение о том, что он бездельничает

На днях в сети появилось рабочее расписание американского президента, из которого многие СМИ сделали вывод, что лидер США практически не работает. Однако он заявил, что трудится гораздо больше, чем все его предшественники.

Дональд Трамп возмущен тем, что журналисты, получив его график, интерпретировали его в негативном ключе. Он уверен, что нужно было рассмотреть его с позитивной стороны и опроверг данное сообщение. По словам американского президента, когда в расписании указано «работа с документами», то глава США действительно работает. Он заверил, что не тратит время на безделье. «Я работаю, а не расслабляюсь», - заявил глава государства.

Портал Axios опубликовал на днях рабочий график Дональда Трампа, из которого видно, что свой рабочий день президент начинает позже, чем предыдущие президенты США. Кроме того, почти 60% времени у лидера страны уходит на чтение газет, просмотр телевизора и сообщения в Twitter. При этом в Белом доме заявили, что в графике не указаны сотни рабочих встреч и телефонных звонков, которые Трамп совершает ежедневно. Кроме того, по словам администрации, президент не бездельничает, у него «творческий подход» к выполнению обязанностей. Эксперты считают, что такая организация дел в расписании лидера государства является «беспрецедентным».

«Когда я занял пост, в нашей стране был бардак. У меня не было выбора, кроме как работать долгие часы!» - негодует президент в социальной сети Twitter. Кроме того, по некоторой информации, Трамп не обо всех своих делах информирует администрацию, поскольку опасается утечки информации, поэтому и в графике отражены не все фактические дела президента. Однако в расписании отражены многие спонтанные и конфиденциальные встречи.