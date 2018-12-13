Венесуэла проводит самые крупные в своей истории военные учения

В воскресенье открылись военно-гражданские учения в столице Венесуэлы, которые продлятся до 15 февраля.

Николас Мадуро подробно ознакомился с техникой имеющейся у страны. Выступив перед военными с речью о том, что самая главная сила страны это профессионалы вооруженных сил и граждане, которые любят страну. Также он прокомментировал, что Венесуэла – мирная страна и не будет враждовать, но предупредил, чтобы другие не угрожали им и не пытались враждовать.

Эта страна один из крупных импортеров отечественного оружия, но последнее время Каракас ограничивается лишь запчастями и постройкой заводов для изготовления автоматов Калашникова. Но президент сказал, что у них будет самое продвинутое оружие. По его мнению в разгар кризиса эти слова должны были способствовать его разрешению.

Николас Мадуро считает, что именно армия поспособствует помочь в восстановлении стабильности и мира.