В Одессе обманутые люди пришли на «фейковый митинг» ради денег

Неизвестные лица выложили в сеть объявление о митинге в поддержку кандидата в президенты Украины, которого не существует.

В Одессе неизвестной группе лиц удалось организовать крупный митинг за несуществующего кандидата на пост главы государства. Когда люди собрались на месте назначения, где каждому обещали заплатить, оказалось, что никакого митинга не должно быть, а объявление в интернете – просто розыгрыш. Данная информация опубликована на местном портале «048».

Несколько дней назад в сети появилась информация, которая быстро передавалась между студентами и пенсионерами. Одесситам предлагалось прийти 11 февраля к памятнику Дюку, чтобы создать массовку для телевидения. В объявлении говорилось, что митинг организовывается в поддержку кандидата в президенты Сергея Филатова, которого, как оказалось позже, «приколисты» просто выдумали. За присутствие на мероприятии участникам обещали выплатить 1000 гривен (примерно 2400 рублей), а тем, кто привел кого-то с собой – 70 гривен сверху. Одному мужчине удалось заманить почти 300 человек. В момент, когда митинг должен был начаться, а у Дюка собралось много горожан, в интернете появилось объявление, что Сергей Филатов упал в канализацию, а всем пришедшим рекомендовано покататься на фуникулере. После этого одесситы стали расходиться по домам.