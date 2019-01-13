«Хуже, чем мог представить Стивен Кинг»: Лысый Трамп без загара поразил Сеть

Портретом лысого Дональда Трампа с естественным оттенком кожи поделился один из пользователей в Twitter. По его мнению, именно так бы выглядел президент, если бы был «нормальным человеком».

Пользователь опубликовал портрет главы Белого дома Дональда Трампа без привычного «оранжевого» загара и пересаженных волос. Сам автор признался, что ему стало очень интересно, как мог бы выглядеть их президент без окрашивания, пересадки волос и загара. Для придания лицу естественного оттенка он закрасил его цветом кожи вокруг глазз. По мнению автора, полученный в результате снимок наглядно демонстрирует, каким мог быть сейчас Трамп, «если бы был нормальным человеком».

Фото лысого и бледного президента изрядно повеселило других пользователей, отметивших, что так Трамп будет выглядеть «после года тюрьмы без солярия и аква-сетки», а также стало причиной появления множества пародийных снимков с американским лидером. Не остался в стороне от шуток и президент России Владимир Путин. Один из находчивых пользователей немного отредактировал кадр из фильма «Сияние», снятого по роману Стивена Кинга, представив, что две сестры-близняшки — это Владимир Путин и Дональд Трамп. Старания находчивого пользователя было оценено по достоинству: «Это хуже, чем мог себе представить Стивен Кинг!». Впрочем, лицо российского президента появилось на многих фотоколлажах с облысевшим коллегой. Кто-то высказал своё мнение, что даже на этих картинках «Путин выглядит лучше и намного умнее».

Стоит отметить, что неестественный цвет кожи главы Белого дома и своеобразная прическа давно стали популярнейшей темой для обсуждений и шуток в американских СМИ и социальных сетях.