Япония заявила о вторжении китайских кораблей в ее территориальные воды

Сегодня, 08:26 \\ Политика

Япония обвиняет Китай во вторжении в японские территориальные воды. Причиной стал китайский патрульный корабль, зашедший в зону спорных островов Сенкаку.

Как сообщило общественное телевидение NHK, 11 февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ создал кризисный штаб, задачей которого является сбор оперативной информации по инциденту. Причиной стали китайские патрульные корабли КНР, приблизившиеся к японским территориальным водам. При этом один из кораблей вошёл в них, приблизившись к островам Сенкаку, называемым также Дяоюйдао.

Эти острова стали камнем преткновения между правительствами двух стран, когда Япония в 2012 году выкупила три из пяти островов у частных владельцев. При этом их территориальная принадлежность давно оспаривается властями Китая и Японии. Правительство Японии настаивает на том, что острова принадлежат им с 1895 года, однако Пекин утверждает, что даже на старых японских картах 1783-1785 годов эти территории обозначены как китайские. А Японии их передали Соединённые Штаты в 1972 году.

Именно по этой причине корабли КНР регулярно напоминают о себе, курсируя рядом со спорными островами и совершая демонстративные заходы в прибрежную зону.

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