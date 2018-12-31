Глава МВД Украины матом описал избирательную компанию и кандидатов в президенты

До выборов в Украине осталось меньше двух месяцев, и глава МВД страны Арсен Аваков в ужасе от нарушений, которые происходят во время избирательной кампании. Он не смог подобрать приличных слов, чтобы описать, что сейчас происходит в стране.

Сейчас, по мнению Авакова, среди 44 кандидатов нет ни одного честного и достойного человека. Каждый из них лжёт, проводит митинги, форумы и встречи. Многие из «избирателей» этих кандидатов умудряются протащить на митинги несколько литров зелёнки, газ «Черёмуха», кастет и петарды. При этом большинство из них старается слиться с толпой, изображая обычного гражданина. Аваков опасается, что однажды вместо зелёнки у «молодчика» может оказаться серная кислота. По большей части министра волнует то, как кандидаты относятся друг к другу, что ради победы они готовы «посылать боевиков» на оппонентов.

Министр отмечает, что тот ужас, что происходит в настоящий момент в Украине, не смогут остановить ни законы, ни полиция. «Остановить этот кураж взаимного неуважения и ненависти можно только совестью и ответственностью. Подумайте же, наконец, о стране, а не полит карьере себя любимого», - написал Аваков в Facebook. Избирательную кампанию в Украине министр описал неприличным словом, им же он назвал и будущую власть, которая будет способна только на ненависть.

Тем не менее, президент Украины Пётр Порошенко обещает, что в стране пройдут честные выборы. Однако при этом он запретил пускать на выборы российских наблюдателей ОБСЕ. Этому решению возмутились не только в самой организации, но и в США. Вашингтон призвал отменить запрет, иначе под сомнение попадёт честность выборов.