Антироссийские санкции не столько ударили по экономике России, сколько навредили другим странам. В их числе оказалась и Италия, правительство которой намерено бороться против подобных мер санкционирования.

О негативном отношении властей Италии к санкциям сообщил вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо. «Против пресловутых санкций в отношении России мы боремся и будем бороться», - приводит его слова агентство АНСА. Вице-премьер отмечает, что делают они это исключительно ради отстаивания собственных интересов, а не из-за большой любви к России или США.

По словам Ди Майо, следует пересмотреть «инструменты, но не принцип» подобного рода санкций, особенно если есть компании, которые из-за них терпят огромные убытки.

Вице-премьер также представляет партию «Движение «5 звёзд», которая совместно с «Лигой» выступает за отмену антироссийских санкций, которые были введены в отношении страны в 2014 году после того, как по итогам референдума к России был присоединён Крым. В данный момент Рим работает над тем, чтобы убедить партнёров в нецелесообразности подобного рода давления.

Также против антироссийских санкций выступает лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Он считает, что необходимо положить конец экономическому противостоянию Запада и России.