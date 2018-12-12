Рогозин нашёл оправдание неудачным запускам российских космических ракет

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что не бывает техники, которая на сто процентов надёжна. Рано или поздно нарушения в работе всё равно происходят.

«Техника – это всё-таки техника. И она рано или поздно даёт сбой», - заявил Рогозин. Виноватыми в ошибках могут быть как сбой техники, так и люди. По его словам, обычно техника имеет определённый коэффициент надёжности, при этом за целым числом, как правило, после запятой идут ещё проценты. Глава госкорпорации отмечает, что всё-таки эти проценты рано или поздно случаются. Он напомнил, что ракета «Союз» много раз показала себя, как надёжная техника, однако и с ней случались происшествия. Сбои происходили и в пилотируемых кораблях. Как заявил Рогозин, нештатные ситуации соответствуют статистике надёжности ракеты.

Рогозин отмечает, что не стоит забывать и о заслугах пилотируемых кораблей, ведь «Союз-МС» сумел спасти экипаж. И произошло это на участке, «на котором никогда ещё спасение не происходило». Причём у некоторых других стран в аналогичной ситуации не обходилось без человеческих потерь.

Что касается ошибок, то специальная комиссия занимается расследованием ситуации, в результате которого устраняет не только их, но и любые риски. Например, во время сборки элементов ракеты осуществляется видеоконтроль.

В истории российской пилотируемой космонавтики первое ЧП произошло с «Союзом-ФГ». 11 октября 2018 года ракета-носитель не смогла доставить новый экипаж на МКС, но космонавты успешно спаслись, вернувшись на Землю в капсуле.

Космическая отрасль в России имеет и другие проблемы, считает Рогозин. В частности это касается молодых специалистов, которые не имеют опыта в конструировании. Кроме того, Россия и вовсе теряет конструкторский потенциал.