«НАТО нужно укреплять»: США запугивают Германию «опасной» Россией

Посол США в Германии Ричард Гренелл снова учит немцев жить. На сей раз дипломат упрекнул Берлин в недостаточном финансировании обороны, что угрожает им проблемами с Россией.

В интервью Welt am Sonntag Греннел заявил, что к 2024 году НАТО требует от стран-участниц 2% ВВП, поэтому 1,5%, которые выделяет ФРГ – недостаточны. Немецкие власти сами согласились выполнять требования, предъявляемые альянсом, а потому должны добросовестно их выполнять.

Слова Греннела являются просто напоминанием от США, которые она адресует «своему хорошему союзнику Германии», уточняет посол, отмечая, что сейчас не подходящее время для того, чтобы вредить НАТО. «С Россией на пороге всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять», - заявил он. Посол уточняет, что прекрасно понимает немецких налогоплательщиков, которым бы хотелось, чтобы деньги тратились внутри страны, однако того же хотелось бы и американцам, но США приходится выделять средства на содержание нескольких тысяч солдат, которые находятся в Германии.

Ричард Греннел также активно противостоит строительству газопровода «Северный поток-2». Посол рассылал некоторым немецким компаниям письма с угрозами, которые правительство ФРГ призвало игнорировать. В Бундестаге заявления Греннела восприняли как провокацию и посоветовали ему не вмешиваться во внутренние дела страны.

В Совете Федерации РФ не исключают, что новое заявление Греннела связано с «Северным потоком-2», в котором США видит угрозу для себя. В Госдуме считают, что США хотят оправдать новую гонку вооружений, а также ожидают, что с подобными заявлениями вскоре могут начать выступать и лидеры Евросоюза.