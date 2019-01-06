"Проблема не должна перейти к потомкам": японский премьер пообещал решить вопрос принадлежности Курил

Сегодня, 14:01 \\ Политика

Синдзо Абэ намерен продолжать вести активные переговоры с Россией, чтобы по вопросу территориальной принадлежности Курил не осталось проблем, которые придется решать будущим поколениям.

 Японский премьер отметил, что данную проблему не удается решить уже более 70 лет. По его мнению, затягивать больше нельзя. Он настроен решительно и твердо определиться со спорными Курильскими островами в самое ближайшее время. "Проблема не должна перейти к потомкам", - подчеркивает Абэ, он пообещал решить вопрос.

Он рад, что Владимир Путин также идет на сотрудничество и открыт для контактов. Японская сторона уверена, что переломный момент в отношениях между странами произойдет уже в этом году. Это будет большим событием в истории как России, так и Японии. О своей позиции Синдзо Абэ рассказал на съезде правящей Либерально-демократической партии страны восходящего Солнца.

Конечной точкой должно стать заключение мирного договора. По словам многих экспертов, его отсутствие – единственное, что омрачает отношения стран друг с другом. В соглашении будет определено, к какому государству относятся четыре острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Заключить договор стороны намерены на основании Совместной декларации между СССР и Японией 1956 года.

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Автор - Евгения Чернобаб
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