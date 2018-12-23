Проявление расизма обошлось Министерству обороны Великобритании в 600 тысяч долларов

Сегодня, 13:44 \\ Политика

После шести лет разбирательств, темнокожий солдат вооружённых сил Великобритании выиграл суд, по итогам которого ему было выплачено 634 тысячи долларов от Министерства обороны страны.

Младший капрал Инок Момонакайя родился в Фиджи, он прошёл службу в Ираке и Афганистане. В ВС Великобритании он подвергался унижениям расового характера со стороны солдат из второго батальона, как рассказал Момонакайя изданию Daily Mail. Один из инцидентов произошёл в 2011 году, когда он и ещё пять солдат родом с Фиджи были вынуждены изображать боевиков из движения «Талибан»* (запрещена в России) в учебном ролике Министерства обороны. Во время этого процесса старший офицер заявил, что их действительно сложно отличить от талибов. Во время другой сцены от солдат потребовали проплыть примерно 450 метров по озеру. При этом один из офицеров в ответ на возражения Момонакайа ответил, что люди его расы плавать не умеют, к тому же никому не удавалось увидеть олимпийского пловца с тёмной кожей.

Солдат признаётся, что из-за расизма он чуть не навредил себе. По сей день он проходит психологическое лечение, ему придётся долго бороться с тяжёлой формой посттравматического стрессового расстройства. Момонакайа не исключает, что больше не сможет работать, а ему бы хотелось отслужить все 24 года. Из-за разрушенной карьеры солдат и решил судиться с минобороны.

Обвинениям в расизме недавно повергся и модный дом Gucci из-за чёрного свитера-балаклавы, который напомнил пользователям специальный грим «чёрное лицо». Представители бренда заявили, что убрали свитер с полок магазинов, а также принесли извинения. А вот преподавателю из Университета Дьюка в США расизм стоил работы. Китайские студенты пожаловались на неё, так как она требовала говорить на английском.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

«Россияне для нас не братья»: Зеленский вступил в перепалку с ветеранами войны

 8 февраля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступил в словестную перепалку с участниками пикета, среди которых были ветераны войны. Отвечая на провокационные вопросы, шоумен сказал,...

«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже...

«Россия - щедрая душа»: Путин перечислил Кубе 38 миллионов евро

 Российская сторона славится своей щедростью по всему миру, выдавая все новые и новые...

«Наш замок торчит, как сосиска»: Лиза Галкина развеселила фанатов своей детской непосредственностью

 Фанаты опубликовали «нарезку» с забавными моментами, которые случались с детьми Максима...

Российская бронетехника получит защитный комплекс от оружия высокой точности

 Первыми машинами, которые оснастят данным типом защиты, станут САУ «Лотос».
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ