Проявление расизма обошлось Министерству обороны Великобритании в 600 тысяч долларов

После шести лет разбирательств, темнокожий солдат вооружённых сил Великобритании выиграл суд, по итогам которого ему было выплачено 634 тысячи долларов от Министерства обороны страны.

Младший капрал Инок Момонакайя родился в Фиджи, он прошёл службу в Ираке и Афганистане. В ВС Великобритании он подвергался унижениям расового характера со стороны солдат из второго батальона, как рассказал Момонакайя изданию Daily Mail. Один из инцидентов произошёл в 2011 году, когда он и ещё пять солдат родом с Фиджи были вынуждены изображать боевиков из движения «Талибан»* (запрещена в России) в учебном ролике Министерства обороны. Во время этого процесса старший офицер заявил, что их действительно сложно отличить от талибов. Во время другой сцены от солдат потребовали проплыть примерно 450 метров по озеру. При этом один из офицеров в ответ на возражения Момонакайа ответил, что люди его расы плавать не умеют, к тому же никому не удавалось увидеть олимпийского пловца с тёмной кожей.

Солдат признаётся, что из-за расизма он чуть не навредил себе. По сей день он проходит психологическое лечение, ему придётся долго бороться с тяжёлой формой посттравматического стрессового расстройства. Момонакайа не исключает, что больше не сможет работать, а ему бы хотелось отслужить все 24 года. Из-за разрушенной карьеры солдат и решил судиться с минобороны.

Обвинениям в расизме недавно повергся и модный дом Gucci из-за чёрного свитера-балаклавы, который напомнил пользователям специальный грим «чёрное лицо». Представители бренда заявили, что убрали свитер с полок магазинов, а также принесли извинения. А вот преподавателю из Университета Дьюка в США расизм стоил работы. Китайские студенты пожаловались на неё, так как она требовала говорить на английском.