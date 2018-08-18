«Дракон из кукушкиного яйца»: «Северный поток-2» дорого обходится Германии

Об этом заявило немецкое издание Die Welt заявило, что бывший канцлер Германии подбросил стране «кукушкино яйцо» в виде «Северного потока-2», которое порождает огромное количество разногласий с другими странами.

Немецкие СМИ уверены, что наследие Герхарда Шредера слишком дорого обходится стране. Причем авторы статьи уверены, что из-за проекта с Россией в Европе растет недоверие к Германии и уже намечается раскол. Некоторые страны напрямую высказывают свое недовольство «Северным потоком-2», пытаясь блокировать проект по экономическим причинам. Известно, что из-за проекта ухудшились отношения с Францией. Именно поэтому «Северный поток-2» называют «драконом разногласий из кукушкиного яйца», намекая на то, что проект был подкинут экс-канцлером.

Кроме того, по словам Польши и Италии, в их интересах стать транзитными странами для российского газа, а Вашингтон предпочел бы импортировать в Евросоюз свой СПГ. Однако выходить из проекта Берлин вряд ли будет. Поскольку уже проложено около 600 км трубопровода. А в случае, если Германия прервет отношения, ее ждут большие санкции.

Меркель на этот счет заявляет, что намерена избежать зависимости от России, поэтому не хочет допускать ситуации, когда в страну будет поставлять газ лишь один исполнитель. Известно, что «Северный поток-2» представляет собой две ветки. Первую из них намереваются построить к ноябрю, а вторую – к декабрю 2019 года.