«Хрень это все! Не обращайте внимания...»: Сетевые эксперты по ВВС отреагировали на заявления натовского генерала о преимуществе шведских истребителей над российскими

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон 6 февраля, во время посещения Финляндии, заявил о том, что новый шведский истребитель Saab Gripen E легко победит российские самолеты ОКБ Сухого в воздушном бою.

Общаясь с представителями Минобороны Финляндии и финскими журналистами, генерал подчеркнул, что модель E разрабатывалась специально для противостояния современным российским истребителям серии «Су» и имеет над ними ряд важнейших преимуществ. «У Gripen черный пояс по сбиванию «Сухих», - заявил генерал.

В Финляндии к словам Хельгессона отнеслись достаточно спокойно, а вот в России столь громкое заявление вызвало достаточно бурную реакцию, как со стороны СМИ, которые принялись сравнивать Грипены с «Сушками», так и со стороны общественности.

Максимально емко ситуацию прокомментировали также и в популярном Telegram-канале @fighter_bomber, специализирующемся на ВВС и неоднократно публиковавшем эксклюзивные фотографии перехвата российскими самолетами натовских, в то числе и американского истребителя 5-го поколения F-22. «Хрень это все, не обращайте внимания», - написал администратор канала в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.

Впрочем, во всей этой истории есть еще одно обстоятельство, ускользнувшее от внимания большинства СМИ, а именно то, что свою «пламенную речь» генерал произнес не просто так, а с целью убедить Финляндию приобрести крупную партию шведских истребителей.