Американские СМИ обвинили Трампа в успехах российской рыбы на рынке США

Рыба из России, которой преимущественно кормят американских школьников, возмутила телеканал CNN. Виноватым в этой ситуации вновь оказался Дональд Трамп.

СМИ считают, что положение российской рыбы на американском рынке улучшилось из-за политики, проводимой Трампом. Так, в течение многих лет рыбаки с Аляски страдали от тяжёлой конкуренции с Россией, в частности это касается ловли минтая, который считается особо прибыльным на рынке. Минтай из России после ловли отправляется в Китай, где он проходит обработку, после этого рыба попадает в США, где её продают замороженную, в панировке или в виде имитации крабового мяса.

Когда Трамп ввёл 10-процентные пошлины в отношении товаров из Китая, многие ожидали, что это лишит российскую рыбу преимущества на рынке. Однако, как отмечает телеканал, всё стало только хуже. Российский минтай оказался исключён из списка товаров, которых затронуло повышение пошлин, что позволило ему сохранить ценовое преимущество. Кроме того, Китай зеркально отреагировал на действия США, поэтому американские рыбаки оказались ограничены в доступе к китайскому рынку.

Низкие цены на минтай из России позволяют ему иметь долю на рынке США равную в 200 миллионов долларов, сообщает CNN. Телеканал также сообщает, что в 2017 году примерно половина всех рыбных палочек, которыми кормят американских школьников, были произведены из российской рыбы, накачанной китайскими добавками.

Взаимное повышение таможенных пошлин на ряд товаров между США и Китаем произошло в прошлом году. В начале декабря они достигли «перемирия», согласно которому до 1 марта стороны обязаны прийти к обоюдному соглашению. Третий раунд переговоров Вашингтона и Пекина состоится на следующей неделе.