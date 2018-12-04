Украинцы жалуются, что их не хотят пускать в Россию

Госпогранслужба Украины сообщила, что за последние трое суток более 90 граждан страны столкнулись с отказом от российских пограничников при попытке законно пересечь границу.

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян отметил, что с отказом столкнулись граждане страны, которые пытались въехать в Россию через пропускной пункт «Нехотеевка», который находится в Харьковской области.

Причины такого решения российские пограничники либо не называют, либо рассказывают про специальный указ, согласно которому в Россию запрещён въезд на автомобилях с объёмом двигателя более двух литров, например, Toyota-Prado или Volkswagen-Passat. При этом пограничники также заставляют украинцев под запись на видео говорить, что возвращение на Украину происходит по их собственному желанию, как отмечается в сообщении службы. Также говорится, что российские спецслужбы могут оказывать влияние на украинцев.

Напомним, что в ноябре 2018 года, когда в Украине действовало военное положение, власти страны ограничили въезд мужчин из России в страну. Это касалось россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, с начала 2019 года более тысячи граждан России не смогли попасть в Украину. При этом в Совете Федерации РФ подчёркивали, что не собираются вводить ответных мер на действия соседней страны.