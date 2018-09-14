"Президент Украины не будет хихикать с Путиным": Порошенко рассказал, какой лидер нужен его стране

Во время выступления перед своими сторонниками Порошенко заявил, каким не должен быть президент Украины, в частности, по его мнению, он не должен "становиться на колени перед Кремлем".

Часть своей речи действующий лидер страны опубликовал в своем профиле Twitter. В выступлении Петр Порошенко рассказал, каким видит главу страны. По его словам, президент Украины, которого изберут в марте, не должен «хихикать с Путиным», а также «не будет флиртовать» с ним.

Государству, как считает Порошенко, нужен сильный президент, который станет отличным главнокомандующим. Главным образом, отметил нынешний глава, будущий лидер не должен, в первую очередь, подписывать «акт о капитуляции». Порошенко также пообещал тем, кто отдаст за него свой голос в марте, освободить Киев от зависимости от Москвы. Кроме того, Украина, полагает глава страны, должна войти в НАТО и ЕС, а Порошенко заявил, что сможет это обеспечить, поскольку данные международные организации, как считает Петр Порошенко, являются основными гарантами безопасности страны. Он уверен, что сейчас Украина начинает восстанавливаться, а главные трудности уже пройдены. Порошенко намерен сделать государство «страной свободных людей».

Известно, что в настоящий момент уровень популярности действующего президента не столь велик: он находится пока лишь на третьем месте, уступая Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко. Выборы на пост главы государства пройдут в Незалежной 31 марта.