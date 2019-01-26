Россия направит свой проект резолюции по Венесуэле в СБ ООН

Российское правительство намерено направить в Совет Безопасности (СБ) ООН свой проект резолюции по урегулированию конфликтной ситуации в Венесуэле.

Как сообщает ТАСС, подготовленная Россией резолюция будет направлена в СБ ООН в качестве ответа американскому варианту резолюции, которая предусматривает новые выборы президента Венесуэлы. Российский проект направлен на мирное урегулирование конфликта с поддержанием всех инициатив, включая механизм решения проблемы, разработанный на первой встрече Международной контактной группы по ситуации в Венесуэле 8 февраля в Монтевидео.

Отмечается, что резолюция США предусматривает отмену результатов выборов президента в 2018 году и проведение новых «прозрачных» выборов с международными наблюдателями. Делегация из России предложила внести несколько изменений в резолюцию американских коллег, однако Соединённые Штаты ответили категорическим отказом, хотя и не стали отзывать свой документ.