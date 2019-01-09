Шоумена Зеленского обвинили в употреблении наркотиков

Украинского шоумена, претендующего на пост президента Украины, Владимира Зеленского обвинила в употреблении наркотических веществ.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу возле Львовского государственного цирка, где должен был состояться концерт «Студии Квартал 95» с участием комика Зеленского. Как сообщают украинские СМИ, у входа в цирк собрались протестующие, один из которых и «уличил» в употреблении наркотических веществ одного из кандидатов в президенты.

Немало удивившийся подобному обвинению комик возразил, что это ложь, и потребовал доказательств голословного заявления. Однако в качестве доказательств у протестующего были только слова «знающих людей», якобы снабжающих наркотиками Зеленского. Сообщается также, что обвинивший комика в употреблении наркотиков человек выступил с предложением незамедлительно сдать анализы, на что шоумен ответил согласием и скрылся в здании цирка.

Стоит отметить, что медиков для незамедлительной сдачи анализов так и не вызвали.

Выборы президента Украины стартуют 31 марта. По данным ЦИК, уже 44 кандидата в президенты были официально зарегистрированы. Среди претендентов на президентское кресло особо выделяют Юлию Тимошенко, действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.