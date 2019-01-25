На Украине президентская кампания Зеленского превратилась в гастрольный тур «95 квартала»

Лидер президентской гонки Владимир Зеленский подтвердил, что не зря является ставленником олигарха.

Уроки Коломойского не прошли даром для фронтмена «95 квартала». Выяснилось, что Владимир может с успехом совмещать не только антироссийскую риторику с бизнесом на территории РФ, но и выгодно объединить предвыборную агитацию с зарабатыванием денег. По слухам, штаб Зеленского запретил ему публичные выступления по вполне понятным причинам. Относительно молодой кандидат не имеет опыта политического ораторства, что уже не раз служило причиной конфуза. Консультанты комика обещают «подтянуть» его умение до мартовских дебатов с другими кандидатами в президенты Украины. Поэтому, решение заменить выступления перед избирателями платными концертами может оказаться во всех отношениях выгодным, несмотря на отдельные инциденты.

Если взглянуть на график «95 квартала», то можно убедиться, что гастрольный тур по сути превратилась во встречу с избирателями и агитационную компанию. Очень символично, что на следующий день после выборов – 1 апреля, выступление юмористического шоу состоится в Киеве. Концерт в День дурака лишний раз подтверждает, что Зеленский является очень специфическим кандидатом, прекрасно осознавая свою роль в этом политическом противостоянии.