BBC показала рекламу, где "присоединила" Курилы к Японии

Сегодня, 11:34 \\ Политика

На появившемся баннере Курилы были обозначены малиновым цветом, как и территория Японии. Представители канала объяснило, что содержание изображения определял рекламодатель, а не руководство.

 Несоответствие заметили пользователи сети. Компания BBC показала рекламный баннер, на котором была изображена карта мира. Однако вопрос вызвала принадлежность Курильских островов. Известно, что в настоящее время они являются спорной территорией. По поводу Курил ведутся переговоры между главами России и Японии. Однако телеканал присоединил острова к стране восходящего Солнца, закрасив Курилы и Японию одним цветом.

 На карте Япония обозначена малиновым цветом. Точно таким же закрасили и Курильские острова. Но в компании объяснили, что они не имеют никакого отношения к «японским Курилам». Выяснилось, что рекламу руководство заказывало у стороннего рекламодателя, который самостоятельно определял ее содержание. Поэтому телеканал снял с себя ответственность за размещение подобной рекламы. Интересно, что изображение с данной картой можно увидеть и на сайте японского правительства.

Согласно последним опросам, проведенным в России, большинство граждан не намерено признавать за страной восходящего Солнца спорные территории. Напротив, в Японии последнее выявление общественного мнения продемонстрировало большее желание жителей пойти на компромисс.

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Автор - Евгения Чернобаб
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