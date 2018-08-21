«Угомоните таланты!»: «Истребитель-убийца» российских Су будет уничтожен в первую секунду полета - эксперт

Сегодня, 09:30 \\ Политика

Военный из Швеции незаслуженно провозгласил новый истребитель Saab Gripen E кошмаром российских Су, считает эксперт-политолог. На самом деле он будет иметь ряд важных недостатков, если сопоставить его с российским аппаратом.

В первую очередь Saab Gripen E не сможет перевозить достаточное количество боеприпасов, а также будет заметен на радарах противника. В этом шведский истребитель сильно уступает американским и российским аппаратам. Saab Gripen E предназначен для уничтожения самолетов Су, однако российский истребитель сможет уничтожить противника-«-убийцу» всего за одну секунду полета, считает эксперт.

Среди плачевных недостатков Saab Gripen E отличается от российских самолетов недостаточной дальностью полета, а также неспособностью глушить радиосигнал, улавливающий данные о его местонахождении. Таким образом эксперт доказал, что Су имеет значимые превосходства над шведским истребителем Saab Gripen E.

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