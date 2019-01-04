В Финляндии признали причастность к преступлениям нацистов

Сегодня, 05:16 \\ Политика

В пятницу, 8 февраля, в распоряжение премьер-министра Финляндии поступил архивный отчет, который подтверждает участие финских эсэсовцев в преступлениях нацистов периода 1941–1943 годов. Информация о признании подробно излагается в отчете Национального архива страны.

 Доклад дополняет имеющуюся информацию о систематических убийствах евреев и других мирных лиц, а также военнопленных в рамках нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года.

Сообщается, что изначально граждане Финляндии не подозревали об истинных целях немцев, которые были связаны с уничтожение евреев, отмечает Юсси Нуортева, гендиректор Национального архива Финляндии.

В общей сложности 1408 финских добровольцев служили в нацистской танковой дивизии СС Викинг в период 1941–1943 гг.

Нуортева объясняет, что финны приняли немецкую сторону прежде всего потому, что намерены были бороться против Советского Союза. «Отправная точка для участия финнов была иной по сравнению с большинством других стран, присоединившихся к нацистам. Цель Финляндии состояла в том, чтобы обеспечить войска страны военной подготовкой», - продолжает он.

Госсекретарь Финляндии Паула Лехтомяки прокомментировала полученный отчет. Политик считает важным признавать события прошлого такими, какие они есть, так как это поможет современникам предотвратить повторение подобных ситуаций.

Для того чтобы установить факты причастности к преступлениям нацистов, финские специалисты проанализировали архивные документы как в Финляндии, так и в России, Украине, Беларуси.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

«Порошенко осатанел»: Захарова объяснила бедность Украины

 Украинские власти должны винить в своих экономических проблемах сами себя, а не Россию, считает спикер МИДа Мария Захарова. Она прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко,...

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

«Россия - щедрая душа»: Путин перечислил Кубе 38 миллионов евро

 Российская сторона славится своей щедростью по всему миру, выдавая все новые и новые...

«Дал дорогу такой гнили»: Поклонники накинулись на Тимати из-за похорон Децла

Пользователи Сети накинулись на рэпера Тимати с обвинениями в лицемерии и продажности...

Российская бронетехника получит защитный комплекс от оружия высокой точности

 Первыми машинами, которые оснастят данным типом защиты, станут САУ «Лотос».
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ