В Финляндии признали причастность к преступлениям нацистов

В пятницу, 8 февраля, в распоряжение премьер-министра Финляндии поступил архивный отчет, который подтверждает участие финских эсэсовцев в преступлениях нацистов периода 1941–1943 годов. Информация о признании подробно излагается в отчете Национального архива страны.

Доклад дополняет имеющуюся информацию о систематических убийствах евреев и других мирных лиц, а также военнопленных в рамках нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года.

Сообщается, что изначально граждане Финляндии не подозревали об истинных целях немцев, которые были связаны с уничтожение евреев, отмечает Юсси Нуортева, гендиректор Национального архива Финляндии.

В общей сложности 1408 финских добровольцев служили в нацистской танковой дивизии СС Викинг в период 1941–1943 гг.

Нуортева объясняет, что финны приняли немецкую сторону прежде всего потому, что намерены были бороться против Советского Союза. «Отправная точка для участия финнов была иной по сравнению с большинством других стран, присоединившихся к нацистам. Цель Финляндии состояла в том, чтобы обеспечить войска страны военной подготовкой», - продолжает он.

Госсекретарь Финляндии Паула Лехтомяки прокомментировала полученный отчет. Политик считает важным признавать события прошлого такими, какие они есть, так как это поможет современникам предотвратить повторение подобных ситуаций.

Для того чтобы установить факты причастности к преступлениям нацистов, финские специалисты проанализировали архивные документы как в Финляндии, так и в России, Украине, Беларуси.