«Россияне для нас не братья»: Зеленский вступил в перепалку с ветеранами войны

8 февраля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступил в словестную перепалку с участниками пикета, среди которых были ветераны войны. Отвечая на провокационные вопросы, шоумен сказал, что «россияне для нас не братья».

Зеленский прибыл во Львов, чтобы дать концерт в местном Дворце культуры. Однако на пути к зданию шоумена ждал пикет. Люди собрались и выстроились плотным кольцом перед входом во Дворец, чтобы выразить свое недовольство участием Зеленского в выборах и его программой.

Среди собравшихся были и ветераны войны (ветераны АТО). Они подготовили плакаты, на которых были написаны оскорбительные слова (среди прочего Зеленского называли «клоуном», а также обвиняли в том, что его кандидатура была куплена для выборов олигархами).

Чтобы попасть во Дворец Зеленский был вынужден вступить в разговор с народом. Между кандидатом в президенты и одним из ветеранов войны завязалась словестная перепалка. Разговор перешел на повышенные тона, а затем пикетирующие стали задавать провокационные вопросы касающиеся того, чей по мнению Зеленского Крым, а также являются ли россияне братьями для украинцев.

Чтобы избежать развития накала конфликта, Зеленский поспешил уйти во Дворец культуры. Но шоумен все же успел удовлетворить интерес собравшихся и ответил, что «россияне для нас не братья». Кроме этого, Зеленский признал, что считает Крым украинским.