Путин приказал охранять Януковича

Сегодня, 19:11 \\ Политика

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, признанный виновным в госизмене и приговоренный к 13 годам лишения свободы, пользуется в России государственной охраной.

Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 

«По указу президента РФ он охраняется. Государственная охрана предоставляется по решению главы государства», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, пользуется ли Янукович охраной в России.

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков ответил: «Да, да, он был, когда Янукович въехал в РФ как глава государства».

Песков не стал комментировать, какая именно структура - Федеральная служба охраны или какая-то иная - охраняет Януковича.

 

Пресс-секретарь Путина также уточнил, что сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него «нет никакого особого или специального статуса».

Как сообщали в пресс-службах, Оболонский суд Киева 24 января 2019 года признал виновным Януковича в государственной измене и приговорил к 13 годам лишения свободы - срок отбывания наказания будет считаться с момента его задержания. Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561 грн. и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

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Автор - Влад Мельников
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