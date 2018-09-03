Ирину Волк повысили до помощника главы МВД России

Сегодня, 19:06 \\ Политика

Портал правовой информации передает сведения, что Ирина Волк, до недавнего времени официально представляющая МВД как пресс-секретарь, станет помощником главы МВД России Владимира Колокольцева.

 Ранее полковник полиции Ирина Волк временно исполняла обязанности начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ. Теперь, согласно решению президента, ее повысили. Ирина Волк будет сотрудничать как помощник с главой Министерства внутренних дел страны Владимиром Колокольцевым.

Сообщается, что кадровые перемены в силовых структурах, которые сегодня были утверждены в Кремле, не на всех отразились так же положительно, как на Ирине Волк. К примеру, генерал-лейтенанта и начальника полиции Санкт-Петербурга и области Сергея Умнова перевели в столицу РФ на место помощника министра внутренних дел.

Противодействовать актам экстремизма в стране теперь будет тоже новый человек. Им стал Олег Ильиных, ранее возглавляющий Управление Министерства внутренних дел Курганской области.

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Автор - София Волкова
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