Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы президента Украины

Сегодня, 18:57 \\ Политика

Такое решение Москва приняла «из соображений безопасности», заявили в министерстве. Ранее аккредитовывать российских наблюдателей для работы на Украине отказались в Киеве.

МИД России объявил о решении «воздержаться» от отправки наблюдателей на выборы на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства. Подобный шаг в министерстве объяснили «соображениями безопасности».

Наблюдение за кампанией представители России должны были осуществлять в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (один из институтов ОБСЕ). Однако МИД Украины российских граждан для такой работы аккредитовывать отказался. Соответствующий законопроект 7 февраля также приняла Верховная рада.

 

В российском МИДе подобное решение сочли «антидемократичным», однако ожидаемым. Прежде его раскритиковали не только в Кремле, но и в ОБСЕ. Допустить российских наблюдателей до работы на украинских выборах также требовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Таким образом киевские власти, по его мнению, могли бы доказать свою приверженность «демократическим нормам».

«К сожалению, расчеты на здравомыслие украинских политиков вновь не оправдались», — заявили в ответ на действия Киева в российском МИДе. Отказ Украины допустить российских наблюдателей там сочли «грубейшим нарушением международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур».

Подобными шагами, как подчеркнули в министерстве, украинские власти «причинили значительный урон имиджу Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга». «Киевские власти, по сути, вытерли ноги об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — добавили в МИДе.

Президентская избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря прошлого года. Выборы в республике должны состояться в марте. О желании принять участие в кампании уже заявили в том числе действующий президент Украины Петр Порошенко, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, актер, бывший кавээнщик Владимир Зеленский и другие.

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Автор - Влад Мельников
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