Порошенко заподозрили в подкупе избирателей

Кандидат в президенты Украины, глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко заявил, что действующий лидер Петр Порошенко дал указание выделить 2 млрд. гривен ($73,3 млн. по текущему курсу) на подкуп избирателей.

«Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей и чтобы дальше сидеть у корыта», — сказал Гриценко в эфире программы «Право на власть».

Политик отметил, что за организацией выделения денег из бюджета стоят два человека — первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук и руководитель Государственного управления делами Сергей Березенко.

«Теневой штаб, где собрали таких креативных мерзавцев, которые это все делают», — сказал Гриценко.

Он также лично обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, чтобы тот их вызвал к себе для объяснений.

Центральная избирательная комиссии (ЦИК) Украины зарегистрировала 7 февраля действующего главу государства Петра Порошенко кандидатом в президенты. О намерении баллотироваться на второй срок Порошенко заявил 29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве, а 3 февраля он подал документы в ЦИК.

При этом зарегистрирован он был в качестве самовыдвиженца. По словам источников в президентской администрации, слишком низкий рейтинг «Блока Петра Порошенко» вынудил главу государства отказаться от собственной партии.

Среди основных соперников Порошенко на выборах — актер Владимир Зеленский, лидеры партии «Батькивщина» и «Гражданская позиция» Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, а также один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По данным местных СМИ на вечер 7 февраля, 42 человека были официально зарегистрированы кандидатами в президенты Украины.

Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является актер Владимир Зеленский.