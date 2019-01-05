Порошенко заподозрили в подкупе избирателей

Сегодня, 17:55 \\ Политика

Кандидат в президенты Украины, глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко заявил, что действующий лидер Петр Порошенко дал указание выделить 2 млрд. гривен ($73,3 млн. по текущему курсу) на подкуп избирателей.

«Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей и чтобы дальше сидеть у корыта», — сказал Гриценко в эфире программы «Право на власть».

Политик отметил, что за организацией выделения денег из бюджета стоят два человека — первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук и руководитель Государственного управления делами Сергей Березенко.

«Теневой штаб, где собрали таких креативных мерзавцев, которые это все делают», — сказал Гриценко.

Он также лично обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, чтобы тот их вызвал к себе для объяснений.

Центральная избирательная комиссии (ЦИК) Украины зарегистрировала 7 февраля действующего главу государства Петра Порошенко кандидатом в президенты. О намерении баллотироваться на второй срок Порошенко заявил 29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве, а 3 февраля он подал документы в ЦИК.

 

При этом зарегистрирован он был в качестве самовыдвиженца. По словам источников в президентской администрации, слишком низкий рейтинг «Блока Петра Порошенко» вынудил главу государства отказаться от собственной партии.

Среди основных соперников Порошенко на выборах — актер Владимир Зеленский, лидеры партии «Батькивщина» и «Гражданская позиция» Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, а также один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По данным местных СМИ на вечер 7 февраля, 42 человека были официально зарегистрированы кандидатами в президенты Украины.

Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является актер Владимир Зеленский.

Поделиться новостью:
Автор - Влад Мельников
Главное за неделю

«Порошенко осатанел»: Захарова объяснила бедность Украины

 Украинские власти должны винить в своих экономических проблемах сами себя, а не Россию, считает спикер МИДа Мария Захарова. Она прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко,...

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

США отправят в Японию свой новый десантный корабль America

 Судно может нести одновременно истребители F-35B, грузовые конвертопланы, ударные...

«Дал дорогу такой гнили»: Поклонники накинулись на Тимати из-за похорон Децла

Пользователи Сети накинулись на рэпера Тимати с обвинениями в лицемерии и продажности...

7 минут на уничтожение России: эксперт объяснил, чем опасен выход США из ракетного соглашения

У России есть 45 минут для нанесения атомно-ракетного удара по США. У Штатов всего 5-7...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ