Тимошенко потребовала от Порошенко убрать Тимошенко

Юлия Тимошенко высказала своё требование к украинскому президенту Петру Порошенко по поводу того, чтобы убрать кандидатуру однофамильца Юрий Тимошенко.

Как ранее сообщалось, до окончания регистрации документов для баллотирования, в кандидаты заявил свою персону некий Тимошенко Юрий Владимирович. Его очень легко можно перепутать с лидером «Батьківщини» Юлией Тимошенко.

«Я хочу обратиться к президенту: так, как вы поставили личность Тимошенко Юрия Владимировича в рейтинг кандидатов на пост президента, так же восстановите в памяти понятие чести, и уберите его из кандидатов, и закончите со своими грязными манипуляциями», — заявила она.

По мнению Юлии Тимошенко, тот, кто выдвинул её однофамильца в кандидаты, ведёт разработку какой-то своей предвыборной технологии, которая рассчитана на то, чтобы уменьшить количество голосов в поддержку Юлии Владимировны. «Эти люди планируют таким образом, который можно назвать мошенничеством и унижением, присвоить на выборах какие-то мои проценты и будут передавать их человеку, не смыслящему и ничего не понимающему в президентстве», - заявила Юлия Владимировна. Также она сказала, что знает, кто внёс залог за Юрия Тимошенко в ЦИК.

Лидер «Батькивщины» посоветовала Порошенко прибегнуть к «честным» соревнованиям и подчеркнула, что ее команда имеет возможность предотвратить подобные махинации.

В январе стало известно о том, что Юлия Тимошенко проигнорировала выступления действующего украинского лидера в ходе «Украинского завтрака» на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Сообщалось, что Тимошенко ела йогурт во время речи Порошенко и не аплодировала ему по окончании мероприятия.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса, Юлия Тимошенко занимает второе место в рейтинге кандидатов в президенты Украины: ее готовы поддержать 18,2 процента тех, кто намерен проголосовать и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стал шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский (19 процентов), а третье место досталось президенту Порошенко (15,1 процента).