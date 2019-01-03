Верховный лидер Ирана публично пожелал Трампу смерти

Аятолла Али Хаменеи пояснил, почему в Иране продолжат произносить лозунг "Смерть Америке!" и для кого он приурочен главным образом.

Накануне в Иране состоялась встреча правительства с командным составом иранских ВВС. Мероприятие приурочили к 40-й годовщине победы исламской революции. Известно, что в то время участники антимонархического движения использовали лозунг "Смерть Америке!". Между тем, верховный лидер страны считает, что данное выражение актуально до сих пор.

Присутствующим на встрече он сказал, что оно направлено прежде всего на американских политиков, и даже назвал их имена. По его мнению, смерти заслуживают президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, государственный секретарь Майк Помпео, а также советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Обращение Хаменеи, в котором он публично пожелал смерти американским политикам, также появилось в текстовом виде на его официальном портале. До сих пор оно находится в открытом доступе.