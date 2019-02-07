Россия настроена решительно по отношению к выходу США из ДРСМД

Военный атташе США в Москве получил вчера приглашение в Минобороны РФ, где ему была вручена нота по проблеме Договора об РСМД. Эту новость накануне довёл до медиа официальный представитель МО России Игорь Конашенков.

Нота предлагает американской стороне принять меры по возвращению к неукоснительному соблюдению договора. Речь идёт об уничтожении развёрнутых США на суше универсальных пусковых установок Mk-41 и беспилотных летательных аппаратов, близких по своим характеристикам к крылатым ракетам наземного базирования, предусмотренным договором ДРСМД.

События, связанные с взаимными претензиями США и России, развиваются не первый день. Но в феврале они достигли крайнего напряжения. В начале месяца администрация США сделала заявление о приостановке участия в ДРСМД и объявила о намерении выйти из этого договора через шесть месяцев, если Россия не вернётся к его соблюдению.

Путин заявил на следующий день, что в случае выхода США из ДРСМД ответ России будет зеркальным, напомнив, по сути, то же, что было им сказано в декабре в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео. Однако на этот раз ответ российского президента был дополнен заявлением министра обороны Сергея Шойгу, что в случае выхода США из договора Россия в ближайшие два года разработает комплекс крылатых ракет большой дальности, в том числе гиперзвуковых ракет.

Чем вызвана такая пикировка и есть ли у России основания требовать сокращения перечисленных в ноте американских средств наземного базирования? История вопроса имеет непростую подоплёку и довольно долгий шлейф, но на поверхности в данный момент справедливые требования российской стороны, отмечающей, что США давно уже вышли из договора об РСМД и размещают на территории Румынии комплексы, которые в любой момент могут быть превращены из противоракетных в наступательные. Аналогичное размещение запланировано в Польше. Имеется также угроза размещения подобных средств двойного назначения под названием Aegis Ashore в Японии.

Решительность российской стороны объясняется тем, что в случае прекращения действия ДРСМД, которому в этом году исполняется тридцать лет, Европа вновь окажется в положении крайнего, ей в первую очередь придётся считаться с угрозами, исходящими от российских комплексов, размещённых в Калининградской области. Европейские партнёры США не заинтересованы в таком повороте событий.

Сегодня, вероятно, будет получен ответ военного ведомства и госдепартамента США на российскую ноту. К этому можно добавить, что американские демократы также не приветствуют обострение отношений с Россией и будут, вероятно, настаивать если не на полном, то на частичном принятии условий российской стороны.