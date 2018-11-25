«С корабля на бал»: полковника ГРУ в отставке Квачкова примут в ЛДПР с распростертыми объятиями

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что считает Владимира Квачкова невиновным. В случае, если бывший военный изъявит желание присоединиться к парни ЛДПР, Владимир Вольфович примет экс-полковника в свои ряды.

После того, как стало известно о декриминализации 282 статьи, отменяющей уголовную ответственность за экстремизм, общественность узнала об освобождении Владимира Квачкова. Срок отбывания наказания за попытку организовать мятеж у него уже истёк, и так как экстремизм теперь не входит в число уголовно наказуемых преступлений, Владимир Квачков выйдет на волю 19 февраля этого года. Ранее ему вменялось обвинение в покушении на убийство Анатолия Чубайса в 2005 году. Проведя в заключении три года, обвиняемый был оправдан. Однако на следующий же день он был вновь заключен под стражу, теперь уже с обвинениями об организации военного мятежа и в подозрениях в терроризме.

Ещё летом 2017 года лидер партии ЛДПР заявил: «Мы обратимся от имени фракции ЛДПР к президенту с просьбой помиловать полковника Квачкова. Ни за что сидит полковник». Прошло полтора года и уже менее, чем через две недели легендарный полковник выйдет на свободу. Возможно, в правительстве у бывшего военного есть свои покровители? Могут ли быть интересны призывы Владимира Квачкова кому-то из правительства Российской Федерации? В сети есть мнение, что Владимир Жириновский, цитата: «таки почуял ветер перемен и переобувается на лету». Можно предположить, что партия ЛДПР помогает Квачкову специально, имея планы на него. Однако по официальному заявлению лидера партии, Владимиру Квачкову нужно сейчас заняться общественной деятельностью, и передать позитивный патриотический опыт подрастающему поколению. В чём, собственно ему и согласна помочь либерально-демократическая фракция.

Между тем, главное действующее лицо в деле покушения на главу «Роснано» Анатолий Чубайс, высказался об освобождении неоднозначно: «Дедушке – восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости».