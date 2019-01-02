Российская бронетехника получит защитный комплекс от оружия высокой точности

Сегодня, 08:06 \\ Политика

Первыми машинами, которые оснастят данным типом защиты, станут САУ «Лотос».

 Инженерами российского ЦНИИточмаш, входящего в Ростех, разрабатывается новый комплекс защиты бронетехники от поражения высокоточными видами вооружения. Работы над комплексом перешли в завершающий этап. Первой бронетехникой, которая будет оснащена защитой от снарядов высокой точности, станет самоходная артиллерия «Лотос». Данная информация озвучена представителем ЦНИИточмаш.

По словам пресс-службы предприятия, защита будет работать по принципу оптико-электронного подавления наводящей системы управляемого боеприпаса. «Защитный комплекс складывается из двух основных узлов. Фиксирующая аппаратура будет определять место выстрела, а система оптико-электронных помех будет мешать снарядам противника попасть в цель, выпуская аэрозольные боеприпасы», - рассказали в ЦНИИточмаш. Испытание аэрозольных снарядов подтвердило эффективность данного метода.

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Автор - Антон Словацкий
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