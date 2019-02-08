Оправдания агента: Трамп начал переживать из-за обвинений в шпионаже в пользу России

Президент США – агент российских спецслужб или агент российского влияния. Вполне возможно, что он является таковым осознанно, а не в силу влияния своего окружения, перенасыщенного агентами российской разведки. Во всяком случае, уже пятый год подряд так считают многие представители американской политической элиты, в том числе и среди сотрудников контрразведывательных служб и прокуратуры.

Приход к власти Дональда Трампа в качестве очередного президента США вызвал настоящий раскол в американском обществе. Эксцентричный, самостоятельный и не вписанный в американскую элиту миллиардер Трамп пришёлся не по вкусу устоявшемуся североамериканскому бомонду. Та часть североамериканской элиты, которая делала ставку на приход Хиллари Клинтон, оказалась сильно разочарована исходом выборов и пошла в массированную атаку на Трампа и его окружение. Одной из частей такой атаки стало всё ещё вялотекущее расследование министерства юстиции США, посвящённое вмешательству России в ход президентских выборов в США. И новая запись в твитере Дональда Трампа показывает, что он очень нервно реагирует на любые новости, связанные с данным расследованием.

Изначально обвинение говорило о незаконном вмешательстве российских хакеров, связанных с спецслужбами РФ, в ход выборов президента США. В основном, речь шла о вмешательстве в подсчёт голосов. Потом стало известно о связях отдельных лиц из окружения Трампа с представителями крупного российского бизнеса. После того, как главой американского дипломатического ведомства был назначен имевший связи с компанией «Роснефть» бизнесмен Рекс Тиллерсон, награждённый орденом Дружбы за активное выстраивание американо-российских связей, подозрения в пророссийскости Трампа укрепились в глазах американского общества.

Ещё очень часто президента США любят обвинять в том, что его действия, в качестве президента США, играют на руку Москве. Якобы разворот американской политики от поддержки НАТО и союзников США по всему миру к умеренному изоляционизму помогает Путину вести активную внешнюю политику. Проблема в том, что в западном мире политика действующего российского президента расценивается сугубо отрицательно. Принято считать, что любые действия Дональда Трампа укрепляют власть российского президента, помогают выйти России из внешнеполитической изоляции, в которой она оказалась после присоединения Крыма к России.

Назначенный министерством юстиции США спецпрокурор Мюллер обладает невероятно широкими полномочиями в рамках проводимого им расследования. В какой-то момент расследование затормозилось, так как Мюллер пожелал вызвать на допрос президента США, что могло бы вызвать конституционный кризис власти и вызвать отставку Трампа. Но теперь Конгресс США собирается сызнова возобновить данное следствие. Несмотря на то, что по заявлению Трампа в твиттере следователи, назначенные Конгрессом, так и не смогли найти ни одного доказательства незаконных связей Трампа с Россией.

Дональд Трам известен своим резким, вспыльчивым характером и тем, что многие решения он принимает под действием импульса, душевного порыва. Вполне возможно, что одними твитами дело не огранчится и Трамп, под напором эмоций, дабы избавиться от клейма российского агента, пойдёт на какое-то очень непродуманное, яркое и решительное действие. И это действие уничтожит его и без того непростые взаимоотношения Трампа с парламентом.