В Норвегии готовятся разместить порт для атомных подводных лодок. МИД России прокомментировал данное заявление, отметив что действия Норвегии по эскалации напряженности в Арктике не останутся безответными.

В своей ежегодной речи министр обороны Норвегии рассказал, что в Европе наблюдается тенденция к тому, что может случиться война. В этой связи, в городе Тромсе планируется организовать специализированный порт для атомных субмарин.

Кроме этого, американская сторона дала обещание, что летом 2019 года направит свою авианосную группу в Арктику. Это будет сделано с целью того, чтобы моряки США поняли и прочувствовали условия работы в условиях данного региона.

Также в НАТО обратили внимание на тот факт, что Норвегия, находясь на границе с Россией, тратит на свою оборону недостаточное количество финансирования (менее 2% ВВП).

Российская сторона дала свой комментарий по поводу растущей военной активности Норвегии. Мария Захарова, как официальный представитель МИД, рассказала, что Россия ответит на действия Норвегии в Арктике. Государство будет защищать собственные интересы и также ставить в приоритет собственную безопасность.