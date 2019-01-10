Россия ответит на действия Норвегии в Арктике

Сегодня, 04:07 \\ Политика

В Норвегии готовятся разместить порт для атомных подводных лодок. МИД России прокомментировал данное заявление, отметив что действия Норвегии по эскалации напряженности в Арктике не останутся безответными.

 В своей ежегодной речи министр обороны Норвегии рассказал, что в Европе наблюдается тенденция к тому, что может случиться война. В этой связи, в городе Тромсе планируется организовать специализированный порт для атомных субмарин.

Кроме этого, американская сторона дала обещание, что летом 2019 года направит свою авианосную группу в Арктику. Это будет сделано с целью того, чтобы моряки США поняли и прочувствовали условия работы в условиях данного региона.

Также в НАТО обратили внимание на тот факт, что Норвегия, находясь на границе с Россией, тратит на свою оборону недостаточное количество финансирования (менее 2% ВВП).

Российская сторона дала свой комментарий по поводу растущей военной активности Норвегии. Мария Захарова, как официальный представитель МИД, рассказала, что Россия ответит на действия Норвегии в Арктике. Государство будет защищать собственные интересы и также ставить в приоритет собственную безопасность.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

«Порошенко осатанел»: Захарова объяснила бедность Украины

 Украинские власти должны винить в своих экономических проблемах сами себя, а не Россию, считает спикер МИДа Мария Захарова. Она прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко,...

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

США отправят в Японию свой новый десантный корабль America

 Судно может нести одновременно истребители F-35B, грузовые конвертопланы, ударные...

Трагедия сблизит семью: стало известно, как родственники Децла будут делить его наследство

 У рэпера остались его супруга и 14-летний сын Антоний, также на наследство Децла может...

7 минут на уничтожение России: эксперт объяснил, чем опасен выход США из ракетного соглашения

У России есть 45 минут для нанесения атомно-ракетного удара по США. У Штатов всего 5-7...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ