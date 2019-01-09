Слежка за Зеленским: полиция Украины завела дело по заявлению кандидата в президенты

Сегодня, 02:57 \\ Политика

В Нацполицию Украины обратился один из кандидатов в президенты. По данным пресс-службы ведомства, помощь потребовалась шоумену Владимиру Зеленскому. Он заявил, что за ним установлена слежка. По факту данного обращения правоохранители завели дело.

 Соответствующее сообщение опубликовано 7 февраля на сайте украинской Нацполиции.

В минувший четверг Владимир Зеленский обратился за квалифицированной помощью в полицию Украины. Необходимое заявление кандидат в президенты написал по факту того, что за ним осуществляется слежка. Шоумен рассказал, что в период 30 января - 4 февраля, когда он был в Одессе (туда он отправился, чтобы посетить фестиваль «Лига смеха»), за ним следили неизвестные лица на 12 автомобилях. Кроме того, слежка осуществлялась и за сотрудниками кандидата в президенты.

По возвращению в Киев, Зеленский обнаружил, что наблюдение за ним продолжается. Тогда шоумен принял решение – заявить об этом в полицию Украины.

В правоохранительных органах приняли заявление Зеленского и завели уголовное дело, так как слежка, согласно существующему в Украине законодательству, нарушает неприкосновенность личной жизни граждан. Начато досудебное расследование.

Напомним, что шоумен Зеленский заявил о своем намерении участвовать в качестве кандидата в предвыборной гонке за президентский пост в ночь с 31 декабря на 1 января. Он успешно прошел регистрацию в качестве кандидата в президенты. На данный период Зеленский занимает лидирующую позицию в рейтингах предвыборной гонки.

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Автор - Мария Титова
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