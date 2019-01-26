ЦИК Украины отказал Надежде Савченко в регистрации на выборы президента

Вчера, 22:15 \\ Политика

Кроме Надежды Савченко ЦИК не приняла заявления от еще 46 людей. Об этом сообщают украинские СМИ.

 ЦИК (Центральная избирательная комиссия) отказала Надежде Савченко в регистрации ее на выборы президента в качества потенциального кандидата. Информацию сообщают украинские средства массовой информации. Решение об отказе ЦИК приняла сегодня, 7 февраля, в ходе заседания. Савченко являлась кандидатом вне фракции. В качестве будущего президента ее выдвигала партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Кроме Надежды Савченко не смогли оказаться в списках избирателей еще 46 человек. Среди них проживающий в РФ экс-депутат Владимир Олейник. Раньше местом его работы была «Партия регионов». Олейнику было отказано, так как он «политический беженец», находящийся в России, о чем он сам упомянул в документах.

Сообщается, что ЦИК отказала Надежде Савченко баллотироваться в президенты, так как ею не был внесен залог в 2,5 млн. гривен, а это условие должен выполнить каждый претендент на пост главы государства. Более того, документ о выдвижении Надежды Савченко как кандидата в президента, который подала «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», было без печати.

Напомним, Надежду Савченко было решено выдвинуть в качестве претендента на президентское кресло 26 января. Инициатива была подана ее сестрой. Решение было принято в ходе съезда партии Савченко. В тот день за заключенную в СИЗО Надежду Савченко выступили 100 человек.

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Автор - София Волкова
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