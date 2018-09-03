Макрон отказался выступать вместе с Меркель в Мюнхене

Президент Франции Эммануэль Макрон решил не ехать на конференцию по безопасности в Мюнхене, а также отказался от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как ранее упоминались «трудности с расписанием», однако «есть впечатление охлаждения германо-французских отношений». По словам доверенного лица Макрона Хенриха Эндерляйна, отказ от совместного выступления является «символическим сигналом».

Он добавил, что Макрон сейчас сфокусирован на внутренней политике, что «понятно», учитывая обстановку во Франции, однако есть все больше признаков «затяжного отчуждения».

«Это вызывает у меня тревогу», - сказал Эндерляйн.

Издание напоминает, что сегодня стало известно, что Франция намерена поддержать пересмотр газовой директивы ЕС, который коснется реализации проекта «Северный поток-2».

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 15-17 февраля.

В конце января Макрон и Меркель подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции.

Согласно документу, Франция и Германия намерены укреплять сотрудничество в области европейской политики. В договоре также идет речь об углублении сотрудничества в области обороны, внешней и внутренней безопасности. Кроме того, Франция и Германия обязуются и дальше укреплять сотрудничество между вооруженными силами, активизировать разработку общих оборонных программ и расширение их на партнеров.

Как заявила Меркель на церемонии подписания договора, Берлин и Париж обязуются предоставить друг другу любую помощь, в том числе и военную, в случае вооруженного нападения на их суверенные территории. Кроме того, по словам канцлера, они намерены внести вклад в создание европейской армии.