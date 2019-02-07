Рада изменила Конституцию Украины ради вступления в НАТО и ЕС

На заседании Верховной рады Украины внесли изменения в Конституции. Документом установлено стратегическая задача государства приобрести полноправное членство в НАТО и Европейском союзе. Большинство депутатов поддержали этот проект (кроме оппозиционного блока).

Поправки в действующую Конституцию вступят в силу с момента подписания президентом. Поскольку Порошенко сам внес эти поправки, то сомнения в их подписании невозможны. После этого текст нового документа опубликуют на официальном сайте и газеты Верховной Рады.

Конституция усиливает ответственность за проведение реформ в секторе безопасности согласно требованиям ЕС и НАТО. Планируется в 2024 году подать заявку на членство в ЕС, сроки вступления в НАТО не озвучены.

Принятие Украины в Евросоюз или НАТО будет проблематично, но скорее всего невозможным в связи с низким уровнем жизни граждан, отсутствием реформ в стране, высоким уровнем коррупции и организованной преступности.

Выступая перед парламентариями в ноябре, когда Рада рассматривала законопроект в первом чтений, Порошенко назвал задачу по вступлению в ЕС и НАТО очень амбициозной и посчитал неправильным называть какие-либо сроки. Он добавил, это также должно помочь Украине преодолеть бедность.

Позднее он заявил, что Киев подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году. Посол Германии на Украине Эрнст Райхель отмечал, что Киеву не стоит рассчитывать на быстрое вступление в Евросоюз и НАТО.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Олег Морозов, который является членом международного комитета Совфеда считает, что Украина не имеет шансов на вступление в Североатлантический альянс.

«На вступление в НАТО у Украины нет шансов. Ни в данный момент, ни в ближайшем будущем. Украина — это на года анклав войны в Европе, потому что мир и порядок режиму не нужен. А значит, если вступить в НАТО — это значит интернационализировать войну, а этого никто в альянсе не хочет», — сказал Морозов.