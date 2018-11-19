«Россия - щедрая душа»: Путин перечислил Кубе 38 миллионов евро

Сегодня, 09:17 \\ Политика

Российская сторона славится своей щедростью по всему миру, выдавая все новые и новые кредиты, забывая притом, что в самой России около 25% населения живет за чертой бедности.

 

Новость о том, что Кремль выделил Кубе новый кредит в 38 миллионов евро всколыхнула все российские медиа, СМИ и интернет-сообщество. С 2000 года, по подсчетам независимых экспертов, Россия простила долгов на сумму около 140 миллиардов долларов странам третьего мира, а также государствам, поддерживающих Москву в ООН или на политической арене. Но сам факт, что четверть страны находится «на полнейшем дне», видимо, не смущает ни чиновников, ни самого капитана, тонущего корабля.

Большая часть денег на внутреннем потреблении используется на армию – таким образом становится не страшна ни одна революция или переворот. Количество и суммы налогов растут, а средняя заплата по стране растет, разве что, благодаря «управленцам и самодержавцам». Недовольство продолжает нарастать, особенно среди молодого поколения.

 

Но Россия – щедрая душа, и прощая долги, которые занимались еще у Советского союза, Россия, как преемник «красного гиганта» отпускает им их, словно грехи во время причастия. Либо не веря, что когда-нибудь отдадут – суммы там действительно заоблачные, либо подкупая их таким образом. Возможно России не нужны сильные союзники, количеством голосов давить будут.

Но основная странность в том, что с начала 2000-х, Москва простила Кубе более 32 миллиардов долларов, а теперь опять «загоняет в долги».

Показательный пример продемонстрировала Венесуэла. Деньги, перечисленные от Путина к Мадуро – около 3,5 млрд, никогда не вернуться в российскую казну, считаю политические эксперты. В стране назревает кризис и гражданская война недалеко. США поддерживает оппозицию, РФ – действующего президента, прикрывая таким образом свои капиталы. Вот только даже в случае победы Мадуро, все деньги уйдут на восстановление страны, да и этого будет мало, «еще попросят».

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Автор - Константин Монак
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