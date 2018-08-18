Трамп назвал «домогательством до президента» расследование о его связях с Россией

Президент США возмущён вмешательством американского конгрессмена в его личную жизнь.

Решение демократов в конгрессе о возобновлении расследования связей Дональда Трампа с Москвой было воспринято американским лидером как «беспрецедентное притеснение президента». В Twitter глава Белого дома отмечает, что за всё время расследования не удалось найти хотя бы одного доказательства сговора с Россией, однако конгрессмену Адаму Шиффу этого не достаточно. Председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США намерен изучить все аспекты жизни Трампа, как финансовые, так и личные. Президент считает, что у Шиффа нет оснований для таких действий. Подобный беспрецедентный случай Трамп сравнил с домогательством (харассментом).

So now Congressman Adam Schiff announces, after having found zero Russian Collusion, that he is going to be looking at every aspect of my life, both financial and personal, even though there is no reason to be doing so. Never happened before! Unlimited Presidential Harassment.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2019

Расследованием о связях Кремля с Трампом и российского вмешательства в президентские выборы 2016 года будет вести специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США, о чём сообщил конгрессмен Адам Шифф. Ранее этот же комитет не смог доказать, что на выборы в США повлияли другие государства, возможно, в этом сыграло роль большое количество республиканцев в палате представителей.

Продолжается и расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы. Предположительно, в ближайшее время Мюллер предоставит результаты своей работы. Об этом свидетельствует и то, что команду постепенно покидают прокуроры. Так, в декабре её оставил Скотт Мейслер, это уже четвёртый из 17 прокуроров, вернувшихся к своей прежней работе.