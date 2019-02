Трамп назвал «домогательством до президента» расследование о его связях с Россией

Президент США возмущён вмешательством американского конгрессмена в его личную жизнь.

Решение демократов в конгрессе о возобновлении расследования связей Дональда Трампа с Москвой было воспринято американским лидером как «беспрецедентное притеснение президента». В Twitter глава Белого дома отмечает, что за всё время расследования не удалось найти хотя бы одного доказательства сговора с Россией, однако конгрессмену Адаму Шиффу этого не достаточно. Председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США намерен изучить все аспекты жизни Трампа, как финансовые, так и личные. Президент считает, что у Шиффа нет оснований для таких действий. Подобный беспрецедентный случай Трамп сравнил с домогательством (харассментом).

So now Congressman Adam Schiff announces, after having found zero Russian Collusion, that he is going to be looking at every aspect of my life, both financial and personal, even though there is no reason to be doing so. Never happened before! Unlimited Presidential Harassment....