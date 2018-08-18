Трамп назвал «домогательством до президента» расследование о его связях с Россией

Вчера, 18:30 \\ Политика

Президент США возмущён вмешательством американского конгрессмена в его личную жизнь.

Решение демократов в конгрессе о возобновлении расследования связей Дональда Трампа с Москвой было воспринято американским лидером как «беспрецедентное притеснение президента». В Twitter глава Белого дома отмечает, что за всё время расследования не удалось найти хотя бы одного доказательства сговора с Россией, однако конгрессмену Адаму Шиффу этого не достаточно. Председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США намерен изучить все аспекты жизни Трампа, как финансовые, так и личные. Президент считает, что у Шиффа нет оснований для таких действий. Подобный беспрецедентный случай Трамп сравнил с домогательством (харассментом).

Расследованием о связях Кремля с Трампом и российского вмешательства в президентские выборы 2016 года будет вести специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США, о чём сообщил конгрессмен Адам Шифф. Ранее этот же комитет не смог доказать, что на выборы в США повлияли другие государства, возможно, в этом сыграло роль большое количество республиканцев в палате представителей.

Продолжается и расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы. Предположительно, в ближайшее время Мюллер предоставит результаты своей работы. Об этом свидетельствует и то, что команду постепенно покидают прокуроры. Так, в декабре её оставил Скотт Мейслер, это уже четвёртый из 17 прокуроров, вернувшихся к своей прежней работе.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

«Порошенко осатанел»: Захарова объяснила бедность Украины

 Украинские власти должны винить в своих экономических проблемах сами себя, а не Россию, считает спикер МИДа Мария Захарова. Она прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко,...

Стартап из Ижевска превратил LADA Vesta в премиальное авто

LADA Vesta является одной из самых популярных отечественных машин на российском рынке,...

США отправят в Японию свой новый десантный корабль America

 Судно может нести одновременно истребители F-35B, грузовые конвертопланы, ударные...

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

7 минут на уничтожение России: эксперт объяснил, чем опасен выход США из ракетного соглашения

У России есть 45 минут для нанесения атомно-ракетного удара по США. У Штатов всего 5-7...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ