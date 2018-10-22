Верховная Рада выбрала новое «несоветское» название Днепропетровской области

240 депутатов Верховной Рады поддержали законопроект о принятии нового названия области – Сичеславская.

С инициативой выступила группа парламентариев, при этом для одобрения проекта им требовалось всего 226 голосов. Инициаторы рассказали, что на такое наименование пал из-за названия Сичеслав – именно так в 1918-1921 годах неофициально назывался Днепропетровск. Кроме того, они считают, что подобное название возродит украинскую национальную идентичность и подчеркнёт значение региона для Украины. Стоит отметить, что и сам город в рамках декоммунизации был переименован в Днепр. Теперь решение депутатов о переименовании области в Сичеславскую предстоит рассмотреть Конституционному суду.

О переименовании области говорил и президент Украины Пётр Порошенко, однако он считал, что стоит назвать область Днипровской. Только 144 депутата поддержали президента. Также изменения произошли в названии Кировоградской области. Решением Конституционного суда Украины от 6 февраля её переименовали в Кропивницкую в честь театрального деятеля Марка Кропивницкого из Украины. Ещё раньше, в 2016 году, Кировоград стал Кропивницким.

Борьба с советской символикой началась в Украине в 2015 году. В рамках декоммунизации в стране переименовываются города и улицы, названные в честь советских деятелей, а также разрушаются памятники, в частности за это время было снесено примерно 1,5 тысячи памятников Владимиру Ленину. Завершить декоммунизацию депутаты рассчитывают путём внесения изменения в Конституцию Украины, что также подкрепит курс страны на НАТО и ЕС.