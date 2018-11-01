Медведев подписал указ о точном определении "шпионских штучек"

Госдума планирует определить, какие шпионские гаджеты будут внесены в реестр запрещенных. Законопроект подразумевает уточнение, что именно относится к техническим средствам для негласного сбора информации, применение которых может грозить уголовной ответственностью.

Данное распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, что сообщается на официальном сайте правительства России.

В прошлом проблема заключалось в том, что данное понятие было весьма размыто. В связи с этим в зоне риска могли оказаться те, кто приобрел конкретные гаджеты для решения бытовых проблем. В скором времени в законодательные документы будут внесены изменения. Правда, сам термин пока что не афишируется, но он вполне конкретно должен будет обозначить грань между приборами, используемыми в обычной жизни, и шпионской техникой. Предполагается, что шпионской техникой будет считаться только та, которая была специальным образом запрограммирована для скрытого сбора информации.

Также стоит отметить тот факт, что, например, радионянь и GPS-трекеры выведут из-под статей о «шпионских» гаджетах, поскольку изначально эти гаджеты представлялись как «устройство бытового назначения», и люди покупали их именно с этой целью.