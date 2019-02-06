"Подарок Путину": Клинтон прокомментировала выход США из ДРСМД

По словам бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, решение американского президента Дональда Трампа не пойдет на благо государству, которым он управляет.

Накануне Хиллари Клинтон выступила на мероприятии, которое проводилось в стенах Джорджтунского университета. По ходу своего обращения она прокомментировала решение Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подробнее о ее словах позже написали зарубежные СМИ, в том числе издание Hill.

Клинтон считает, что выход Штатов из ДРСМД - это такой "подарок Путину", президенту Российской Федерации. По ее словам, нельзя было действовать подобным образом, а напротив, следовало найти более дипломатичный подход к проблеме. Она также отметила, выход США из ДРСМД "увеличивает непредсказуемость" действий, исходящих от России.