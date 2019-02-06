"Подарок Путину": Клинтон прокомментировала выход США из ДРСМД

Сегодня, 09:19 \\ Политика

По словам бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, решение американского президента Дональда Трампа не пойдет на благо государству, которым он управляет.

 Накануне Хиллари Клинтон выступила на мероприятии, которое проводилось в стенах Джорджтунского университета. По ходу своего обращения она прокомментировала решение Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подробнее о ее словах позже написали зарубежные СМИ, в том числе издание Hill.

Клинтон считает, что выход Штатов из ДРСМД - это такой "подарок Путину", президенту Российской Федерации. По ее словам, нельзя было действовать подобным образом, а напротив, следовало найти более дипломатичный подход к проблеме. Она также отметила, выход США из ДРСМД "увеличивает непредсказуемость" действий, исходящих от России.

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Автор - Мартина Корф
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