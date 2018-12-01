СССР был готов передать Японии два Курильских острова

Секретный документ ЦК КПСС от 2 июня 1955 года удалось получить японскому телеканалу NHK. СССР не исключал возможности отдать острова Шикотан и Хабомаи ещё до начала официальных переговоров.

Телеведущие канала пояснили, что им стал доступен архивный документ, который называется «Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений». В документе указывается, что если отношения между Японией и СССР начнут развиваться наилучшим образом для Советского Союза, тогда он готов пойти на уступки и передать стране два острова Южных Курил.

Но всё же как и нынешняя власть России, в Советском Союзе были обеспокоены возможностью размещения иностранных баз на Курилах, а потому в документе уточняется этот вопрос. В нём сказано, что Япония должна была отказаться от подобной идеи. СССР не только намеревался улучшить отношения с соседней страной, но и хотел посредством передачи Шикотана и Хабомаи усилить своё влияние на Японию, что пагубно бы повлияло на связи Токио с Вашингтоном.

Переговоры между Токио и Москвой стартовали в 1955 году в Лондоне. Их итогом стала Совместная советско-японская декларация от 19 октября 1956 года, которая положила конец состоянию войны между странами. Нынешний диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ был начат в ноябре 2018 года. В следующий раз они встретятся во время саммита «большой двадцатки», который состоится в конце июня в Японии, Осака.

Стоит отметить, что сама Япония также согласна на возвращение только двух островов. Как показал опрос, большая часть японцев принимает такой вариант. При этом согласно последним данным жители Японии сомневаются, что территориальный спор будет решён при Абэ. А вот опрос россиян показал, что граждане России не хотят отдавать ни один остров.