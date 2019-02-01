СМИ: Кремль засомневался в режиме Мадуро

Сегодня, 04:17 \\ Политика

В СМИ распространилась информация о том, что Кремль засомневался в правильности режима, которого придерживается венесуэльский президент Николас Мадуро. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на два источника, которые близки к Кремлю.

 Информагентство Bloomberg объявило, что по некоторым данным, Кремль начал сомневаться в режиме Мадуро. Об этом свидетельствует отсутствие каких-либо комментариев со стороны Путина относительно политической ситуации в Венесуэле.

В СМИ считают, что Москва оценила ситуацию с борьбой за власть между Мадуро, который является официальным президентом Венесуэлы, и Хуаном Гуайдо, который самопроизвольно нарек себя главой государства 23 января.

Напомним, что режим Мадуро поддержала Россия, а также Турция и Иран. В поддержку оппозиционного лидера выступили США, Канада и некоторые страны ЕС и Латинской Америки.

Специалисты считают, что Кремль начинает осознавать катастрофичность экономики Венесуэлы, которой не в силах помочь даже Москва. Кризис в экономике государства лишает Мадуро поддержки населения. В дополнение к этому, президент может лишиться поддержки армии, так как военные не готовы применять силу в отношении митингующих против режима Мадуро.

Сложившаяся критическая ситуация в Венесуэле, а также осознание того, что отсутствуют рычаги влияния, заставили Кремль засомневаться в правильности своего выбора, считают в СМИ.

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Автор - Мария Титова
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